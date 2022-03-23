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ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Azak Denizi’nden Mariupol’ü bombalıyor

23 Mart 2022 Çarşamba 15:09
ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Azak Denizi’nden Mariupol’ü bombalıyor

ABD - ABD Savunma Bakanlığı, dün isim vermediği bir üst düzey bakanlık çalışanının Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili durum değerlendirmesi açıklamalarını yayınladı. Açıklamaya göre Mariupol kenti Rusya için stratejik bir öneme sahip ve dün itibariyle Azak Denizi’nden Rus savaş gemileri kenti bombalamaya başladı.   

ABD Savunma Bakanlığı üst düzey bakanlık çalışanının açıklamalarına dayanarak paylaştığı durum raporunda, Donbass’taki Ukrayna ortak savunma operasyonlarını kesmek için Rus güçlerinin Harkiv’den İzium’a inmeye başladığını belirtti. Bu manevranın Mariupol’un Rusya için önemli olması nedeniyle yapıldığı ve kentte hali hazırda direnişin devam ettiğini ifade edildi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun Kiev’in kuzeybatısında 15 km ve doğusunda 30 km uzaklıkta bulunan Rus güçlerine karşı savaşmaya devam ettiği belirtildi.

Mariupol kentinin Rusya için stratejik önemi vurgulanan açıklamada “Son 24 saat içinde Rusların Azak Denizi'nden (Mariupol)'a ateş açtıklarını gözlemledik” ifadeleri kullanıldı. Mariupol'un hemen güneyinde, Azak Denizi'nde yaklaşık 7 Rus savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

WAGNER GRUP UKRAYNA’DA AKTİF

Savunma Bakanlığı, bakanlık çalışanı olduğu belirttiği üst düzey yetkilinin açıklamasından alıntılayarak “Wagner Group'un Ukrayna'da aktif olduğunu değerlendiriyoruz ve aktivitenin büyük ölçüde Donbas bölgesinde olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd Savunma BakanlığıRusyaAZAK DENİZİMariupol
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