ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı

ABD - ABD Savunma Bakanı Austin, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semtomplar gösterince test talep ettim. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara ve CDC yönergelerine uygun olarak, önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde karantinaya alacağım” dedi.

Karantina süresince yardımcısının kendisini temsil edeceğini ifade eden Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık’ta bir araya geldiğini belirtti.