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ABD polisi toplu katliamı önledi

ABD’de bir otelde çalışan aşçının evinde yapılan aramada, çok sayıda cephane ve silah ele geçirildi. Aşçının, iş arkadaşına otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söylediği belirtildi.

ABD polisi toplu katliamı önledi

ABD’de bir otelde çalışan aşçının evinde yapılan aramada, çok sayıda cephane ve silah ele geçirildi. Aşçının, iş arkadaşına otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söylediği belirtildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
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ABD polisi toplu katliamı önledi

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Marriott Oteli’nin aşçısı olan Rodolfo Montoya (37) iş arkadaşlarından birine, otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söyledi. Polise yapılan ihbar sonrası Montoya’nın evinde yapılan aramada çok sayıda cephane ve silah ele geçirildi.

Montoya, polis tarafından gözaltına alındı.

‘ABD’DE SİLALI SALDIRILAR KORKUYA SEBEP OLUYOR’

ABD’de silahlı saldırılar, bireysel silahlanma konusunda kafada soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayının başlarında, Texas’ın El Paso kentinde ve Ohio’nun Dayton kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.

‘TIMES MEYDANI’NDA PANİK YAŞANMIŞTI’

Silahlı saldırıların, ABD vatandaşları üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu görüldü. Geçtiğimiz haftalarda, Times Meydanı’nda bir motosikletten çıkan sesleri silah sesi zanneden kalabalık, panik halinde sağa sola koşuşturmaya ve siper almaya çalışmıştı.

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 522 kişi hayatını kaybetti; 2 bin 40 kişi ise yaralandı. Bu verilere, öldürülen saldırganların sayısı dahil edilmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD PolisiToplu Katliam
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