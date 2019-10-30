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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangınlar durdurulamıyor

ABDnin Kaliforniya eyaletinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangınlar yayılıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangınlar durdurulamıyor

ABDnin Kaliforniya eyaletinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangınlar yayılıyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:13
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangınlar durdurulamıyor

ABDLos Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, kötü hava koşulları nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorluk yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi ve güneyi yangınlardan etkilenirken, yetkililer çıkış noktasına göre yangınları kuzeyde ‘Kincade’ ve güneyde ‘Getty’ olarak adlandırdı. Güneyde başlayan yangının çıkış noktası ilk belirlemelere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan bir dalın elektrik tellerine düşmesi olarak bildirildi.

Yangın nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede yaşayan bazı ünlüler de evlerini ter etmek zorunda kaldı. NBA yıldızı basketbol oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye eden ünlüler arasında yer alıyor.

Kaliforniya eyaletinde yangınlar San Francisco’nun iki katı büyüklüğünde bir alanı yok ederken, şiddetli rüzgarlar ise yangınların yayılmasında büyük rol oynuyor. İtfaiye tarafından yayınlanan haritada, ‘zorunlu tahliye’ ve ‘tahliye uyarısı’ olan bölgeler yer alıyor ve ‘zorunlu tahliye’ bölgesinde 7 binden fazla konut bulunuyor. Altyapıyı da etkileyen yangınlar nedeniyle binlerce eve elektrik verilemiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Los Angeles İtfaiyesiABDKaliforniyaYangın
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