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ABD'li askerden Maduro itirafı

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD’li Luke Denman’dan sonra, Jordan Goudreau (43) adlı ABD ordusuna mensup eski asker darbenin planlayıcısının kendisi olduğunu itiraf etti. Goudreau'nun 2018 yılının Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya mitinglerinde güvenliği sağladığı fotoğraf ortaya çıktı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:28
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ABD'li askerden Maduro itirafı

VENEZUELA - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki 5 Mayıs'ta gerçekleşen silahlı eylem ve darbe girişiminde iki ABD vatandaşının tutuklanmasına ilişkin, "Hükümetimizi ilgilendiren bir şey yok." ifadesini kullanmasının ardından Venezuela yönetimi elindeki verileri kamuoyuyla paylaştı. Venezulea’da 5 Mayıs'ta darbe girişimde bulunduğu iddia edilen aralarında  Luke Denman ve Jordan Goudreau (43) adlı ABD ordusuna mensup eski askerlerin olduğu toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü.


"DARBE GİRŞİMİNİN ARKASINDA BEN VARIM"


ABD'de görevli astsubay Jordan Goudreau ABD Dışişleri Bakanlığı ile 'Venezuela'daki petrol çıkarlarını korumak' için bir sözleşmesi olduğunu ve Maduro'yu devireceğini itiraf etti.


TRUMP'IN KORUMASI ÇIKTI


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki  darbe girişiminde iki ABD vatandaşının tutuklanmasına ilişkin, "Hükümetimizi ilgilendiren bir şey yok." ifadesini kullanırken, darbeyi itiraf eden Goudreau'nun Ekim 2018'de Trump’un kampanya mitinglerinde güvenliği sağladığı ortaya çıktı. Mitinglerinde çekilmiş bir  fotoğraf karesinde Goudreau’nun ayakta durduğu görülüyor.


POMPEO: VATANDAŞLARIMIZI ALMAK İÇİN HER YOLU KULLANACAĞIZ


Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarını geri almak için ‘her yolu’ kullanacaklarını belirtmişti


NE OLMUŞTU?


Venezuela'da 3 Mayıs pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guairia sahilinden ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği, operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yakalandığı açıklanmıştı. Önceki gün devam eden operasyonda bu sefer de Venezuela'nın Aragua eyaletine bağlı Chuao kentinden deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalışan bir grubun yakalandığı bildirilmişti. Operasyonlarda çok sayıda askeri teçhizat, ağır silah, makineli tüfek ve uydu telefonları ele geçirilmişti. Maduro ise bugün yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik operasyonun, martta Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını ve bunun arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürmüştü.Devlet Başkanı Maduro, yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıkladığını söyleyerek, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Venezuelada Devlet Başkanı Nicolas MaduroLuke DenmanABDli Luke Denman
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