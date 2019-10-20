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ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

20 Ekim 2019 Pazar 17:43
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ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi

Mardin (DHA)

ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd KonvoyuSuriye
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