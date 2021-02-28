Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

28 Şubat 2021 Pazar 09:16
2 Okunma
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

(DHA) 

ABD'de koronavirüsüne karşı kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi, Temsilciler Meclisi'nden onay almayı başarırken, yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. Ancak,yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

KRİTİK MADDEYİ YARDIM PAKETİNDEN ÇIKARDI

Senato Parlamenteri Elizabeth MacDonough, Başkan Joe Biden'ın ‘Amerikan Kurtarma Planı’ olarak adlandırılan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden çalışanlara saat başına 15 dolarlık federal asgari ücret artışını çıkarttı. Senato parlamentosunun paketin bir parçası olmaması gerektiğine karar veren MacDonough, eleştirilerin odağı haline geldi.

"HAYDUTLARI ORTADAN KALDIRIN"

ABD'nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar, MacDonough'a tepki gösterdi. MacDonough’un işten atılmasını talep eden, Omar, “Haydutları ortadan kaldırın. Parlamenteri değiştirin. Öncelikli yasa tasarılarını geçiremezsek Demokratik çoğunluk nedir? Bu kabul edilemez” dedi.

SENATO PARLAMENTERİNİN GÖREVİ

Senato Parlamenteri, Senato'nun kurallarının ve yasa tasarılarının emsallerinin yorumlanmasında senato danışmanı olarak görev yapar. Parlamenteri, Senato Çoğunluk Lideri atar. Avukat olan Elizabeth MacDonough, 2012 yılından itibaren Senato Parlamenteri ve göreve gelen ilk kadındır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Kongresi15 DolarAsgari ücret ZammıSaatlik 15 Dolar Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak
New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak
İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak
İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma