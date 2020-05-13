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ABD ile Rusya arasında solunum cihazı krizi

ABD’nin, Rusya’dan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen solunum cihazlarını iade etme kararı aldı. Rusya ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını, gönderilen tıbbi malzemelerin incelenerek ABD'ye verildiğini ifade etti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:53
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ABD ile Rusya arasında solunum cihazı krizi

MOSKOVA - ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Sözcüsü Janet Montesi, Rusya’nın ABD’ye tıbbi yardım kapsamında gönderdiği solunum cihazlarının, Rusya’da geçtiğimiz günlerde yangın çıkan hastanlerde kullanılan cihazlarla aynı model olduğu, bu nedenle ABD’nin cihazları Rusya’ya geri göndermeye hazırlandığını açıkladı. Rusya ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını, gönderilen tıbbi malzemelerin incelenerek ABD'ye verildiğini ifade etti.


YANGIN SOLUNUM CİHAZLARINDAN KAYNAKLANDI


Washington’ın ‘olağanüstü önlemler’ nedeniyle solunum cihazlarını Rusya’ya iade edeceğini belirten ABD’li yetkili, Moskova ve St.Petersburg’daki hastanelerde 6 koronavirüs hastasının ölümüne neden olan yangınların çıkış nedeninin solunum cihazlarındaki aksaklıklar olabileceğini ve iade kararını bu sebeple aldıklarını belirtti.


RUSYA SOLUNUM CİHAZLARINI İNCELEMEYE ALMIŞTI


Rusya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayının başında ABD’ye tıbbi donanım desteğinde bulunmuştu. Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnador), St.Petersburg ve Moskova’daki iki hastanede çıkan ve toplam 6 hastanenin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle, sağlık kuruluşlarında kullanılan solunum cihazlarının kalitesini kontrol etmeye hazırlandığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ile RusyaSolunum Cihazı Krizi
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