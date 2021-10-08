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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çin’e, ‘Tayvan’a baskı yapmayı durdur’ çağrısı

08 Ekim 2021 Cuma 14:04
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çin’e, ‘Tayvan’a baskı yapmayı durdur’ çağrısı

ABD - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gündem toplantısında ABD’nin Tayvan’a bağlılığının sapasağlam olduğunu ifade ederek, “Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik, ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD’nin Çin’in Tayvan sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusunda oldukça endişeli olduğunu vurguladı. Basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Price, Çin’in askeri faaliyetlerinin bölgede istikrarı bozduğunu belirterek, “Çin’in Tayvan yakınlarındaki kışkırtıcı askeri eylemlerinden çok endişe duyuyoruz. Dediğimiz gibi bu faaliyetler istikrarı bozuyor, risk taşıyor, bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor” dedi. Price, Çin’i bu faaliyetleri durdurmaya çağırarak, “Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik, ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

“TAYVAN’A BAĞLILIĞIMIZ SAPASAĞLAM”

Price, ABD-Tayvan ilişkilerini de değerlendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tayvan'a olan bağlılığımız sapasağlamdır ve inanıyoruz ki bu Tayvan Boğazı boyunca, daha geniş bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ortak refahımızı, güvenliğimizi ve değerlerimizi geliştirmek için dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Demokratik bir Tayvan ile bağlarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd Dışişleri BakanlığıTayvanBaskı
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