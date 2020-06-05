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ABD deniz üssüne giren 3 Çin vatandaşına hapis cezası verildiğini açıkladı

ABD’de Florida'da deniz üssündeki kısıtlı bir alana fotoğraf çekmek için giren 3 Çinli vatandaşın tutuklandığı açıklandı.

05 Haziran 2020 Cuma 15:03
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ABD deniz üssüne giren 3 Çin vatandaşına hapis cezası verildiğini açıkladı

ABD - ABD’de Florida eyaletinde bulunan deniz üssündeki kısıtlı bir alana fotoğraf çekmek için giren 3 Çinli vatandaşa hapis cezası verildiğü duyuruldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Key West Donanma Hava İstasyonu’ndaki kısıtlı alana yasadışı olarak girip fotoğraf ve video çekmekten suçlu bulunan 25 yaşındaki Jielun Zhang ve 24 yaşındaki 12'şer ay,  Yuhao Wang’a ise 9 ay hapis cezası verildiğı bildirildi. Üç kişinin deniz üssünde yasak bir bölgeye yasadışı yollardan girmekten suçlu bulundu. Belgelerde, Lyuyou’nun üzerinde "çok sayıda uyarı yer alan" bir güvenlik çitini geçtiği ve sözlü olarak uyarıldıktan sonra fotoğraf çekmeye devam ettiği ifadeleri yer aldı. ABD istihbarat servisi CIA'in üç kişinin Çin gizli servisiyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Deniz üssüHapis CezasıÇinli
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