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ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, İdlib’de Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, İdlib’de Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:08
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ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD - Ortagus, resmi Twitter hesabından Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyu ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, “Esad rejimi ve müttefikleri İdlib’de sağlanan ateşkese uymalıdır. Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı; sivillere, insani yardım kuruluşu çalışanlarına ve altyapıya yönelik korkunç saldırılar oluyor. Bu şiddeti kınıyoruz, bu sona ermeli” açıklamasını yaptı.

Dün, İdlib’de Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil de yaralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDTürk KonvoyuSaldırıKınama
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