ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD - Ortagus, resmi Twitter hesabından Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyu ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, “Esad rejimi ve müttefikleri İdlib’de sağlanan ateşkese uymalıdır. Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı; sivillere, insani yardım kuruluşu çalışanlarına ve altyapıya yönelik korkunç saldırılar oluyor. Bu şiddeti kınıyoruz, bu sona ermeli” açıklamasını yaptı.

Dün, İdlib’de Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil de yaralandı.