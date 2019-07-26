Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102933
ALTIN
257.770
DOLAR
5.6292
STERLİN
6.9574
EURO
6.2652
Silopi'de 2 asker yaralandı
Son Dakika
Silopi'de 2 asker yaralandı
Şampiyonluk istiyorum
Şampiyonluk istiyorum
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA İLE MÜZİĞE DAİR
Son Dakika
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA...
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
Son Dakika
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
SpaceX aracı yandı
Son Dakika
SpaceX aracı yandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD'den S-400 açıklaması

Pompeo: İstediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi

ABD'den S-400 açıklaması

Pompeo: İstediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi

26 Temmuz 2019 Cuma 16:20
10 Okunma
ABD'den S-400 açıklaması

ABD (DHA) 

Türkiye’nin S-400 alımına dair konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Açıkçası, asıl istediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi” dedi.

Pompeo, ABD Bloomberg kanalına, Rusya’dan alınan ve teslimatı yapılan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası, asıl istediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi” dedi.

Cumhuriyetçi Partili senatör Lindsey Graham ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; “‘Serbest Ticaret Anlaşması’nı müzakere ederek, Türkiye’deki müttefiklerimiz ile daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu ekonomilerimizi entegre edecek ve her iki ülke içinde kazan-kazan anlamına gelecek. Turkiye’nin, S-400 sistemini aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesini önleyecek bir yol bulmalıyız. Söz konusu Türkiye olduğunda, kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mike PompeoS-400
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
Johnson karşıtı protestolar
Johnson karşıtı protestolar
Meksika’da küçük uçak düştü: 4 ölü
Meksika’da küçük uçak düştü: 4 ölü
İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu 
İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu 
Ukrayna’da bir ilk!
Ukrayna’da bir ilk!
Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan
Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan
Trump: Özür dilemeliler
Trump: Özür dilemeliler
Kıbrıs’ta 3 aşamalı çözüm süreci
Kıbrıs’ta 3 aşamalı çözüm süreci
İdlib'e saldırılar devam ediyor
İdlib'e saldırılar devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans