ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay

ABD - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) umutlandıran haber geldi. EPA, koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada, " EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni koronavirüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı. Onaylanan 2 spreyin, koronavirüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.