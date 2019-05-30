ABD: Çin sözünü tutmadı

ABD - Dış politika, küresel ekonomi gibi birçok alanda eğitim ve araştırma yürüten Brookings Enstitüsü’nde, ABD güvenliği ve savunması hakkında konuşan Dunford, Güney Çin Denizi hakkında kendine yöneltilen bir soruya “2016 baharında Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, Başkan Obama’ya Güney Çin Denizi’ndeki adaları askeri unsurlarla donatmama sözü verdi. Bugün karşılaştığımız manzarada ise mühimmat depolama tesisleri, füze savunma sistemlerinin rutin konuşlanması gibi askeri unsurlar görüyoruz. Görünen o ki, verilen sözden uzaklaştılar. Güney Çin Denizi ya da başka yerde bölgesel iddialarda bulunulduğunda tehlikede olan şey uluslararası hukuktur. Askeri müdahaleden bahsetmiyorum. Yapılması gereken şey, uluslararası kanunları ihlal edenlere karşı ortak eylemde bulunmak” şeklinde yanıt verdi.