Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Son Dakika
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Hes Kablo...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD Başkanı Trump’tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:06
10 Okunma
ABD Başkanı Trump’tan açıklama

Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, “Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Seçim danışmanı da koronavirüse yakalandı

 Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu
Haklı davamızda Türkiye her daim yanımızda oldu
Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom
Afganistan'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 6 yaralı
Afganistan'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 6 yaralı
15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa’da kullanılacak
15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa’da kullanılacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Ermenistan köşeye sıkıştı
Ermenistan köşeye sıkıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans