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ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı

ABD medyasından Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladı.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:32
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ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı

Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin ortaya çıkan ses kayıtlarında ağabeyi, hakkında ‘zalim' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Barry'nin ağabeyi Trump’ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdi.

SES KAYITLARINI TRUMP’IN YEĞENİ SERVİS ETTİ

Trump hakkında "Too Much and Never Enough" isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.  ABD medyasından Washington Post tarafından yayınlanan ses kayıtlarında Trump’ın başkanlığı hakkında konuşan kardeşi Barry'nin " Ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 23.08.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpSes Kaydı
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