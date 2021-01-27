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ABD Başkanı Joe Biden: Bu salgını yeneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden aşı tedarikinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
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ABD Başkanı Joe Biden: Bu salgını yeneceğiz

Koronavirüs vaka sayısının 25 milyonu, can kaybının da 423 bini aştığı ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi virüsün yeni varyantının da tespit edilmesinin ardından ülke genelinde aşılama sürecini hızlandırıyor. Aşılama sürecinin hızlandırılması için harekete geçen Biden, “Bir ulus olarak şimdiye kadar üstlendiğimiz en zor operasyonel zorluklardan biri olacak. Daha önce de söylemiştim ama tekrar söylemeliyim çünkü bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak bu süreçte pek çok şey ters gidebilir” ifadelerini kullandı. 

“8.6 MİLYON DOZDAN MİNİMUM 10 MİLYON DOZA”

Başkanlığının 7’nci gününde bu çalışmaya dair ilk ilerlemeyi duyurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Biden, ilk olarak mevcut aşı üretim tesisleri gözden geçirildikten sonra gelecek haftadan itibaren eyaletlere, bölgelere haftalık genel aşılama dağıtımını 8.6 milyon dozdan minimum 10 milyon doza çıkaracaklarını duyurdu. Biden ayrıca aşı planları kapsamında eyaletler, şehirler ve yerel ortaklarla daha şeffaf ilişki kurulacağını söyledi.

“BUNU ATLAYACAĞIZ. BU SALGINI YENECEĞİZ”

Biden ayrıca, FDA onaylı olan Pfizer ve Moderna aşılarından 100’er milyon doz daha alacaklarını ifade ederek, “Açık konuşayım: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşmeye devam edecek. Uzmanlar bize, önümüzdeki ay (Şubat) sonuna kadar muhtemelen ölü sayısının 500 bini aşacağını ve vakaların artmaya devam edeceğini söylüyor. Bu karmaşaya bir gecede girmedik ve olayları tersine çevirmek aylar alacak. Ama eşit derecede açık konuşayım: Bunu atlayacağız. Bu salgını yeneceğiz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanJoe BidenKoronavirüsCovid19PandemiSalgın
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