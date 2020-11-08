ABD Başkanı Biden : Tüm kalbimle teşekkür ederim

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Tüm destekçilerine teşekkür eden Biden, “Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum; bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım"

‘BEYAZ SARAY’DA SİZDEN BİRİ OLACAK’

Joe Biden, eğitimci olan eşi Jill Biden için de "Amerika'nın eğitimcileri için bu harika bir gün: Beyaz Saray'da kendinizden biri olacak ve Jill harika bir First Lady olacak” ifadelerini kullandı.

Biden yaptığı açıklamalarda aynı zamanda, “Bölünmeyi değil, birleştirmeyi amaçlayan, Kırmızı ve Mavi eyaletleri ayrı olarak değil, bir bütün olarak gören ve herkesin güvenini kazanmak için tüm kalbiyle çalışan bir başkan olacağıma yemin ederim” dedi.

‘ABD İÇİN İYİLEŞME ZAMANI’

ABD için ‘iyileşme’ zamanı olduğunu vurgulayan Biden, “Kutsal Kitap bize her şeyin bir mevsim olduğunu söyler - inşa etme zamanı, biçme zamanı, ekme zamanı ve iyileşme zamanı. Şimdi Amerika'da iyileşme zamanı” dedi.

Biden koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

“Bu virüsü kontrol altına alana kadar ekonomiyi onaramayız, canlılığımızı geri kazanamayız veya doğum günleri, düğünler, mezuniyetler, gibi bizim için hayatın en değerli anlarından zevk alamayız.”