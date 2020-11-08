Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Son Dakika
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
Son Dakika
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
Son Dakika
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden...
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Son Dakika
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor:...
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD Başkanı Biden : Tüm kalbimle teşekkür ederim

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden destekçilerine, “Tüm kalbimle teşekkür ederim” dedi.

08 Kasım 2020 Pazar 11:36
1 Okunma
ABD Başkanı Biden : Tüm kalbimle teşekkür ederim

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Tüm destekçilerine teşekkür eden Biden, “Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum; bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım"

‘BEYAZ SARAY’DA SİZDEN BİRİ OLACAK’

Joe Biden, eğitimci olan eşi Jill Biden için de "Amerika'nın eğitimcileri için bu harika bir gün: Beyaz Saray'da kendinizden biri olacak ve Jill harika bir First Lady olacak” ifadelerini kullandı.

Biden yaptığı açıklamalarda aynı zamanda, “Bölünmeyi değil, birleştirmeyi amaçlayan, Kırmızı ve Mavi eyaletleri ayrı olarak değil, bir bütün olarak gören ve herkesin güvenini kazanmak için tüm kalbiyle çalışan bir başkan olacağıma yemin ederim” dedi.

‘ABD İÇİN İYİLEŞME ZAMANI’

ABD için ‘iyileşme’ zamanı olduğunu vurgulayan Biden, “Kutsal Kitap bize her şeyin bir mevsim olduğunu söyler - inşa etme zamanı, biçme zamanı, ekme zamanı ve iyileşme zamanı. Şimdi Amerika'da iyileşme zamanı” dedi.

Biden koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

“Bu virüsü kontrol altına alana kadar ekonomiyi onaramayız, canlılığımızı geri kazanamayız veya doğum günleri, düğünler, mezuniyetler, gibi bizim için hayatın en değerli anlarından zevk alamayız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanSeçimJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı 
Ukrayna’da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı 
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
AB, NATO ve birçok ülke liderlerinden Biden'a kutlama 
AB, NATO ve birçok ülke liderlerinden Biden'a kutlama 
TRUMP: SEÇİM DAHA BİTMEDİ!
TRUMP: SEÇİM DAHA BİTMEDİ!
Katolikleri dua etmeye çağırdı
Katolikleri dua etmeye çağırdı
Ermenistan'dan Berde'ye saldırı
Ermenistan'dan Berde'ye saldırı
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma