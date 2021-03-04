ABD Başkanı Biden'a Muhammed bin Selman için yaptırım çağrısı

ABD - ABD Başkanı Joe Biden , Amerikan istihbaratının Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanmasını veya öldürülmesini onayladığı sonucuna varmasına rağmen Selman'a karşı yaptırım uygulamadı. ABD'deki Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a yaptırım uygulanması için Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi.



"SALMAN'A KARŞI YAPTIRIM İÇİN GÜCÜNÜ KULLANMALIDIR"

Mektupta, " Küresel Magnitsky Yasası kapsamında,Başkan Biden varlıkların dondurulması ve vize yasakları dahil olmak üzere var olan tüm yaptırımların Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve Suudi vatandaşlarına ve Prensi Muhammed Bin Salman'a karşı uygulamak için gücünü kullanmalıdır." denildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: Amerikan hükümetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve diğer tüm dünya liderlerine açık bir mesaj göndermesi kritik önem taşıyor. Son olarak Başkan Biden'ın yurt dışında idam edilen diğer Amerikalılar için olduğu gibi ABD'de ikamet eden bir kişinin cinayetiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatması hususunda, Federal Soruşturma Bürosunu görevlendirmesini talep ediyoruz.

AMERİKAN İSTİHBARATI SALMAN'I İŞARET ETTİ

Amerikan istihbaratı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor hazırladığı iddia edildi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onay verdiğini açıklamıştı.