Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.537,88
ALTIN
975,57
DOLAR
16,40
STERLİN
20,77
EURO
17,57
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire...
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AB'den Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, dün gece üye ülkelerle düzenlenen zirve sonrasında AB’nin Rusya’ya karşı 6’ncı yaptırım paketini açıkladı. AB, Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

31 Mayıs 2022 Salı 13:26
AB'den Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım

AB ülkelerinin katılımıyla dün gece gerçekleştirilen zirvenin başında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Zirveye katılan ülkeler, enerji, savunma ve gıda sektörü olmak üzere Rusya’ya uygulanacak bir dizi yaptırım kararı aldı.

SBERBANK, SWIFT’TEN ÇIKARTILDI

AB Konseyi, Rusya’nın en büyük bankalarından Sberbank’ın Swift ödeme sisteminden çıkartılması dahil Rus devletine ait 3 medya kuruluşuna da yayın yasağı getirdi. Zirve’de kabul edilen ve AB’nin 6’ncı yaptırım paketini kapsayan anlaşma gereği, AB ülkelerine Rusya’dan petrol ihracatı yasaklandı. AB Konsey Başkanı, bu yasağın Rus petrolünün yüzde 75’ine etki edeceğini ifade etti. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

SAVAŞ SUÇLARININ SORUŞTURULMASI, EUROJUST TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile Ukrayna Başsavcısının savaş suçlarıyla ilgili çalışmalarına desteğini açıklayarak Rusya ile Belarus’un, uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinden sorumlu tutulacağını vurguladı. AB üye devleti devlet başkanları zirvede, EUROJUST tarafından koordine edilen ortak bir soruşturma ekibinin kurulmasını ve EUROPOL tarafından devam eden operasyonel desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

2022’DE UKRAYNA’YA 9 MİLYAR EURO NAKİT

AB devlet ve hükümet başkanları, AB'nin acil likidite ihtiyacı konusunda Ukrayna hükümetine yardım etmeye devam edeceğini ve Ukrayna'ya 2022'de 9 milyar Euro'ya kadar yeni istisnai makro-finansal yardım vermeye hazır olduğunu vurguladı. Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın AB’ye yaptığı tüm ihracatlar üzerindeki ‘ithalat vergilerini’ bir yıl süreyle askıya alma kararını kabul etti. Ukrayna, Modolva ve Gürcistan’ın AB üyeliği başvurusu Haziran ayında görüşüleceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABRusyaPETROLRus PetrolüYaptırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Donbas ve Harkiv’de durum çok karışık
Zelenski: Donbas ve Harkiv’de durum çok karışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Aliyev ile görüştü
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
ABD’deki Türk doktor, kanser alanındaki çalışmalarıyla 25 kahraman arasında yer aldı
ABD’deki Türk doktor, kanser alanındaki çalışmalarıyla 25 kahraman arasında yer aldı
Zelenski: Rusya, Harkiv’i yeniden bombaladı
Zelenski: Rusya, Harkiv’i yeniden bombaladı
Koku bozukluğunun sebebi bulundu
Koku bozukluğunun sebebi bulundu
TEKNOFEST Azerbaycan başladı
TEKNOFEST Azerbaycan başladı
Pasifik’te yıllarca balıkçı gemilerinde köpekbalığı yüzgeci tespit edildi, soruşturma dün açıldı
Pasifik’te yıllarca balıkçı gemilerinde köpekbalığı yüzgeci tespit edildi, soruşturma dün açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi