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75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

Ukrayna’da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

22 Nisan 2022 Cuma 14:39
75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

UKRAYNA - Ukrayna’da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya’nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. DSNS sadece Kiev bölgesinde 18 bin mühimmat olmak üzere Rus işgalinin başından bu yana yaklaşık 75 bin patlamamış mühimmat ele geçirdiklerini vurguladı.  

Ukraynalı yetkililer, ülke genelinde Rusya’nın çekildiği bölgelerde patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek sadece Kiev bölgesindeki 4 bin 700 hektarlık bir alanda 18 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirdiklerini açıkladı. DSNS ekipleri, Çernihiv kentinde ise hava bombardımanı sırasında patlamamış FAB-500 ve FAB-250 bombasının ele geçirildiğini ifade etti.

Rus işgalinin başından itibaren 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirdiklerini vurgulayan yetkililer, bu mühimmata en çok Harkiv, Mikolayiv, Kiev, Sumy ve  Donetsk bölgelerinde rastladıklarını ifade etti.

DHA

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