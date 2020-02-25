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7 kişinin öldüğü İtalya’da koronavirüs kaosu ve paniği

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. Ülkelerin seyahat uyarısı yapmaya başladığı İtalya'da, tam bir kaos ve panik havası esiyor.

25 Şubat 2020 Salı 15:07
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7 kişinin öldüğü İtalya’da koronavirüs kaosu ve paniği

MİLANO -  İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk ülke konumunda. Ülkede, ilk vakanın tespit edildiği geçen cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki 7 kişiden 2'sinin onkoloji birinin de diyaliz hastası olduğu belirtildi. Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun merkezi Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu. 

EKONOMİK ENDİŞE

İki bölge, ülkenin refah seviyesi en yüksek bölgeleri ve bu durumun ekonomiye zarar vermesinden endişe ediliyor. Milano borsası 30 milyar euro kayıpla dün yüzde 5.43 düşüşle kapandı. Cuma gününden bu yana Lombardiya ile Veneto'da 11 kasaba karantina altına alındı. Uluslararası kurallara göre öngörülen iki haftalık karantina süresi boyunca giriş çıkışlara izin verilmeyecek olan kasabalarda toplamda 50 bine yakın kişi yaşıyor. 

İTALYA'YA SEYAHAT UYARISI YAPAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

İtalya, geçen ay Roma'daki 2 Çinli turistte virüsün tespit edilmesi üzerine olağanüstü önlemler alan, 6 ay boyunca acil durum ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Buna rağmen, kaynağı halen bulunamayan virüsün bu kadar hızlı bir şekilde yayılması şaşkınlık yarattı. Öte yandan, özellikle virüsün yayıldığı kuzey bölgeler başta olmak üzere ülkede ilk vakaların açıklandığı cuma gününden bu yana bir panik ve kaos havası hâkim. Özellikle Milano'da yiyecek stoğu yapmak isteyenler marketlerin raflarını boşalttı. El temizleme jelleri ve maskelerin market ve eczanelerde tükenmesi üzerine fırsatçıların internet üzerinden bunları fahiş fiyatlara satmaya başlaması tüketici derneklerinin tepkisine yol açtı. 

İtalya'da bu durum, diğer ülkelerde de endişeye yol açtı. İsrail, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi ülkeler vatandaşlarına İtalya'ya seyahat etmemeleri, Almanya, İngiltere, ABD ise dikkatli olmaları uyarısı yapıyor.

Fransa ve Romanya ise, Lombardiya ve Veneto bölgelerinden gelenlere karantina uygulayacak.

TREN SEFERLERİ DE AKSADI

Öte yandan, virüs paniği, demiryolu taşımacılığında da büyük aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Kuzeye giden hızlı trenlerin, koronavirüs görülen kasabalardaki sağlık denetimlerinden dolayı güzergahlarını değiştirmesi kaosa yol açtı.

Özellikle Milano, Torino, Venedik gibi kentlere giden trenlerde saatlerce gecikmeler oldu. 

İtalyanlar, alınan bu olağanüstü tedbirlerden dolayı gündelik hayatlarının olumsuz etkilenmesinden dolayı öfkeli.  Bu durumun daha iyi yönetilebileceğini savunanlardan, maskeyle seyahat eden Milanolu İtalyan öğrenci Alessia, “Bence çok fazla paniğe sevk ediyorlar bizi. Milano'da okulları, spor salonlarını, birçok dükkanı kapattılar. İnsanlar kendilerini evlere kapatmaya başladı. Süpermarketler boşaldı, çünkü insanlar korkudan evlerine yiyecek stok etmeye başladı ve evde kapalı kalabilmek için her şeyi yapıyor,ö diye konuştu. Napoli'de yaşayan Paola da, sağlık bakanlığının sitesinde koronavirüsün nadiren ölümlere yol açtığına ilişkin bilgisini tabletten göstererek, “Nadir ise ölümler o zaman tüm bu paniğin anlamı ne? Bu demek oluyor ki, bu süreci yanlış yönetiyorlar,ö diye tepkisini ortaya koyuyor.

'PSİKOLOJİK TERÖR YARATIYORLAR'

8 saat gecikmeyle trenle Napoli'den Milano'ya ulaşabilen Adriana Ariga da, “Bu durumu çok kötü yaşıyoruz. Psikolojik bir terör yaratıyorlar. Tüm bu bize verilen yanlış bilgiler, negatiflik aşırı bir şey yaratıyor. Bu virüs, altı üstü bir virüs, basit bir grip gibi. İnsanlar korkuyor. Böylece yanlış şeyler yapıyorlar ve bir Çinli görünce hemen tepki gösteriyorlar ve onları kötülüğün kaynağı, hastalık bulaştırıcı olarak görüyorlar. Oysa onların hiçbir suçu yok,ö ifadelerini kullanıyor. 

Bu arada, normal zamanlarda çok yoğun olan Milano Merkez (Centrale) İstasyonu'nun tenha olması ve trenle bu kente ulaşan pek çok kişinin maske taktıkları görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Kaosu Ve Paniğiİtalya
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