Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
454.703
DOLAR
7.8154
STERLİN
10.4243
EURO
9.3168
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
'Koronavirüste tat ve koku kaybı 3 haftada geçmezse, hekime başvurun'
'Koronavirüste tat ve koku kaybı...
Başakşehir'in kritik haftası
Başakşehir'in kritik haftası
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
İş fırsatları için hemen tıkla!

39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı

Afganistan'da görev yaparken 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Avustralyalı 13 asker ordudan atıldı. Avustralya Ordusu Şefi Korgeneral Rick Burr, "Şu anda, 13 kişiye Afganistan soruşturmasıyla ilgili olarak idari işlem bildirimi verildi” dedi.

27 Kasım 2020 Cuma 13:22
4 Okunma
39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı

AVUSTRALYA - Atralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği'nin (IGADF) 4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve 39 Afgan sivilin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklanmıştı. Ordu Şefi Korgeneral Rick Burr tarafından bugün yapılan açıklamada, olayla ilgisi bulunan 13 Avustralyalı askerin görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Korgeneral Burr yaptığı açıklamada “Şu anda, 13 kişiye Afganistan soruşturmasıyla ilgili olarak idari işlem bildirimi verildi” dedi. 

Olayla ilgili 2005 ve 2016 yılları arasında Afganistan'daki Avustralya özel kuvvetler askerlerinin davranışlarına ilişkin hazırlanan raporda, 20 bin fazla belge ve 25 bin görüntü incelenmiş, 423 yeminli tanıkla görüşülmüştü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
13 Avustralyalı Asker Ordudan Atıldı39 Afgan Sivili öldüren AskerlerAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALMANYA'DA YASAKLANIYOR
ALMANYA'DA YASAKLANIYOR
Trump : Seçiciler Kurulu Biden’a oy verirse Beyaz Saray’dan ayrılacağım
Trump : Seçiciler Kurulu Biden’a oy verirse Beyaz Saray’dan ayrılacağım
Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı
Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Maradona hayatını kaybetti
Maradona hayatını kaybetti
Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi
Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
Biden, Trump’ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayacak
Biden, Trump’ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma