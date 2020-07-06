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3. polis memuru da kefaletle serbest

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru Thomas Lane (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:29
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3. polis memuru da kefaletle serbest

ABD'de, 25 Mayıs tarihinde siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı. Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. ABD medyasının haberine göre,  34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

750 BİN DOLARI NEREDEN BULUNDU?

George Floyd’un ölümüne sebep olmaktan 2’inci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao’nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDPolisGeorge FloydThomas Lane
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