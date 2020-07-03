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19 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü

İngiltere’de bakımevlerinde 19 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü

03 Temmuz 2020 Cuma 14:47
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19 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü

İNGİLTERE - İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yayınladığı yazılı açıklamada, bakımevlerinde kalan 19 bin 394 yaşlının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere genelini ve Galler’i kapsayan istatistiğe göre, bakımevlerinde yaşayan 19 bin 394 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstatistiğin 2 Mart- 12 Haziran arasındaki verilere dayandırıldığı belirtildi. Ülkede toplam can kaybı 43 bin 995 olarak açıklanırken, bunlardan yüzde 29’unun bakımevlerindeki yaşlılar olduğu ifade edildi. Ölen kişilerin 14 bin 658’inin hastaneye kaldırılmadan, bakımevlerinin içerisinde yaşamlarını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBakımeviKoronavirüs19 Bin Yaşlı
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