Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Başakşehir'in yükselişi
Başakşehir'in yükselişi
Bursaspor'da galibiyet sevinci
Bursaspor'da galibiyet sevinci
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Curlingde olimpiyat heyecanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

29 Aralık 2019 Pazar 16:32
4 Okunma
11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

MOGADİŞU (DHA)

Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'de yaşanan bombalı terör saldırısına ilişkin, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Aden Adde Uluslararası Havalimanında gelen ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar İslov ve Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamed Abdi Hayir karşıladı. 

'ÜLKEMİZE GÖNDERECEĞİZ'

Havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında olduğunu söyleyerek, "2011 yılında olduğu gibi her zor zamanda devletimiz Somali’nin yanında olmuştur. 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleşmişti. Yine buraya yardım elini uzatan ilk Türkiye olmuştur" dedi.

Patlamada yaralananlardan bir kısmının Türkiye'ye sevk edileceğini ifade eden Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da çok kısa bir süre içerisinde uçağa alıp ülkemize göndereceğiz. Şu anda Türkiye’ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik. Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazılarının da buradaki hastanemizin kapasitesi müsait, burada tedavi edilecekler" diye konuştu.

'BÜTÜN HASTALARIMIZI HIZLICA TEDAVİ ETTİK'

Daha sonra ekiplerle beraber hastaneye geçen Büyükelçi Yılmaz ve Bakan İslov ve Hayir, hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, patlamadan sonra hastanelerine ilk etapta patlamadan etkilenmiş 36 yaralı geldiğini söyledi. Eraslan, "Ağır yaralı olanları biz hızlıca ameliyata aldık. Ameliyata aldıklarımızdan ilki ameliyathanede vefat etti, hastalarımızdan birisi de ameliyat sonrası yoğun bakımda vefat etti. Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi. Toplam da hastanemizde 53 yaralı bulunmaktadır. Bunlardan 11'ini Türkiye’ye göndereceğiz" diye konuştu.

Bu arada, patlamada hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazelerinin de yaralılarla birlikte Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yaralıları Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile birçok bakan dualarla uğurladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mogadişu BüyükelçisiMehmet Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya’dan Rumlara sert tepki
Libya’dan Rumlara sert tepki
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
SOMALİ'DE KANLI SALDIRI
SOMALİ'DE KANLI SALDIRI
İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti
İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti
Kazakistan’da uçak kazası: 14 ölü
Kazakistan’da uçak kazası: 14 ölü
Barbarlık Müzesi’ni ilk kez ziyaret eden Defne: Çocuklar ölmesin
Barbarlık Müzesi’ni ilk kez ziyaret eden Defne: Çocuklar ölmesin
Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi
Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi
Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil
Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans