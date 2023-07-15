İSTANBUL- Katılımcılar fuarda; Gıda ve İçecek Fuarı, Gıda, Ambalaj, Katkı Maddeleri ve Teknolojileri Fuarı, Market ve Mağaza Ekipmanları Fuarı, Kuru & Sert Kabuklu Meyve, Atıştırmalık Fuarı ve Bisküvi, Çikolata, Şekerleme Özel Bölümü kapsamında ürünlerini sergiliyor.

DÜNYA LEZZETLERİ F İSTANBUL’DA HARMANLANIYOR

Dünyanın dört bir yanından ürünlerin görücüye çıktığı F İstanbul’ da; Afganistan'ın önemli ihracat ürünlerinden olan safran, Azerbaycan'dan besin değeri yüksek hurma, Çin'den popüler kurutulmuş sebzeler, Hindistan'dan sağlık yönünden oldukça faydalı orijinal basmati pirinç, İtalya'dan büyük talep gören yer mantarı, Malezya'dan antioksidan ve vitaminleri içinde bulunduran hindistan cevizi suyu, Rusya'dan fonksiyonel içecekler fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE İLK “PROBİYOTİKLİ SUCUK”

Dünya ve Türk mutfağının birlikte tanıtıldığı F İstanbul Gıda ve İçecek Fuarı’nda; canlı pişirimler ile kebaplar, dönerler, pideler, poğaçalar, farklı tat ve aromalarda kahveler, çeşitli kuruyemişler, görsel sunumu ve zengin tadı bakımından Türkiye’nin ilk döner lokumu ve Türkiye’nin ilk ve tek Probiyotikli Sucuğu ülkemizi temsil eden ürünlerin başında yer alıyor.

METAL GIDA DEDEKTÖRLERİ İLK KEZ TANITILDI

Fuarda aynı zamanda birbirinden farklı son teknolojiye sahip gıda ekipmanları da yerini aldı. Yüzde yüz yerli üretim olan ve Türkiye’de ilk kez üretimi yapılan streç sarım robotları fuarda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Gıdanın içerisinde metal olup olmadığını kontrol eden ve ayıklayan gıda metal dedektörü ise alanında öncü bir gereç olmayı sürdürüyor.

Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe önem verilen F İstanbul’da, geri dönüştürülebilir, uygun maliyetli ve sağlam karton ürünleri ile karton stantları kuruldu. Doğada kaybolabilen çatal, bıçak ve kaşık ürünleri de ziyaretçilerin beğenisini toplamayı sürdürüyor.

HABER: EMİR YÜCEL