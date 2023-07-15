İSTANBUL- Başrolünde Oscarlı oyuncu Denzel Washington’ın yer aldığı aksiyon-gerilim serisi Adalet (The Equalizer) son filmi A”dalet 3: Son” ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanın ardından yeni posteri ve yeni görüntüleri gelen filmde Washington bu kez Güney İtalya’da mafya patronları ile mücadele ediyor.

Her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan Robert McCall (Denzel Washington) bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor. McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor.

HABER: MERVE ELÇİ