Kurucu başkan Oya Canbazoğlu; bugüne kadar pekçok ilde çalışma yaptıklarını belirtirken açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizler derneğimizi kurarken ve teşkilatlanırken herşeyden önce, tüm görevli başkanlarımızla “ aile” olmayı başardık. Önceliğimiz her zaman bu oldu..

Fikri hür, vicdanı hür, sadece milleti için çırpınan, vatanını seven, hiçbir menfaaat gözetmeksizin milli birliğimizin-beraberliğimizin devamı için çalışmalarını ortaya koyan her bir neferimizle elimizden geldiğince birçok çalışmaya imza attık. Bugüne kadar teşkilatlanmayı üstlenmiş olsamda, her bir başkanımızın emekleri ile kurumumuzu ayakta tutmayı başardık. İnancımız, bayrağımıza, vatanımıza olan bağlılığımız heycanımızı her zaman ilk günkü seviyede tuttu. Umuyoruz ki bundan sonrasında da özellikle de gelecek nesillerimiz için örnek teşkil edecek anlamlı çalışmalara yeni imzalar atacağız. Bu bayrağı daha da ileri taşımak ve teşkilatlarımıza hız kazandırmak amacıyla aldığımız karar doğrultusunda; Sn. İbrahim Kardaş başkanımız “ Dünya Türkleri “ ailemize katılarak bizi onurlandırmış ve “ Teşkilat Başkanı” olarak görevi devralmıştır. Türk Dünyası’nda yapılacak tüm çalışmalar için şimdiden başkanımıza teşekkür ediyor ve bu zor görevde her bir neferimizle kendisine destek olacağımızın altını çiziyorum.

Her zaman söylediğim gibi; bizler “Kuvâ-yı Milliye” ruhuyla bütünleşmiş; milli birlik ve beraberliğimizin en sağlam şekilde ayakta kalabilmesi için her zaman onur duyduğumuz “ Türk” olma bilincimiz ile buradayız. Son nefesimize kadar “ Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun.. Diyeceğiz. Ne Mutlu Türk’ üm Diyene! "

İBRAHİM KARDAŞ Kimdir?

Kütahya,1982 doğumlu olan İbrahim Kardaş, Işıklar Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu’nu bitirdikten sonra “Türk Silahlı Kuvvetleri”nde özellikle “Atıcılık” musabakalarında üstün başarılar elde etmiştir.

-İş Güvenliği Uzmanı

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

- PADI Rescue Dıver

-IHA pilot luk görevlerini başarıyla sürdürmüş olup özel bir şirkette genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.