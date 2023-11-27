Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki (İstanbul-Ankara istikameti) trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-54. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 2-4. kilometrelerindeki taş duvar yapımı dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 17-18. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) üst geçit genleşme derzi onarım işi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti ulaşıma kapatıldı. Söz konusu mevkide sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve çevresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerindeki Kırkgeçit-2 viyadüğünde (Tüneller mevkisi) onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.