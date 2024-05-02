Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki sağlık durumu ve salgın hastalıklarla ilgili çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle son dönemde sıcak havanın hastalıklarda çok ciddi olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çeken Harris, Gazze Şeridi'nde 2 milyona yakın kişinin çadırlarda yaşadığını söyledi.

Harris, "Gazze'deki metal plastik çadırlar açık alanlarda bulunuyor ve sıcaklara karşı çok az korunabiliyor. Buralarda temiz su ve gıdaya erişim de çok sınırlı. Çadırlar plastikten yapılmış ve bu plastiğin amacı çadırı sudan korumak ancak eğer buralarda yaşıyorsanız ve dışarısı sıcaksa içerisi de son derece sıcak oluyor." dedi.

Gazze'de geçen hafta sıcaklığın günlerce 30 dereceye kadar yükseldiğini hatırlatan Harris, sıcaklıkların biraz daha düşmesine rağmen yaşattığı kısa süreli etkinin, neler yaşanacağına dair uyarı niteliğinde olduğuna işaret etti.

Harris, "Gazze'de uzun süreli sıcaklık büyük bir sorun haline gelecek çünkü sıcak hava her türlü sağlık sorununu ağırlaştırıyor. Kalp hastalığınız varsa ve aşırı ısınıyorsanız kalp krizi geçirme olasılığınız daha yüksektir. Felç geçirme riskiniz yüksekse sıcak nedeniyle felç geçirebilirsiniz yani aşırı ısınma nedeniyle sıkıntı yaşadığınızda her türlü kronik hastalık çok daha kötü hale gelir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivillerin aşırı kalabalık ve sıcaklığın daha fazla olduğu koşullarda yaşadığına dikkati çeken Harris, yıkanamadıklarını ve son derece sağlıksız koşullarda bulunduklarını bildirdi.

"Sıcaklar nedeniyle bağışıklığın azaldığı koşullar yaşanıyor"

Harris, sıcak hava nedeniyle bağışıklığın azaldığı koşulların yaşandığı, bu ortamda bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığının artacağı ve daha şiddetli seyredebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de temiz suyun yetersizliğine işaret eden Harris, "Kişi başına günde 2 litreden az su düşüyor, bu yeterli değil. Özellikle havalar ısındıkça daha çok suya ihtiyaç duyarsınız. İnsanlar, suya ulaşsa bile bu, güvenli değil. Bu da bulaşıcı hastalıkların olasılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Harris, "(Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana) 712 bin üst solunum yolu enfeksiyonu, 380 bin ishal, 87 bin 800 uyuz ve 47 bin 800 sarılık vakası görüldü." diyerek, üst solunum yolu hastalıklarının bağışıklığı zayıf kişilerin ölümüne neden olabileceğini söyledi.

Sindirim sistemiyle ilgili hastalıklar sebebiyle de endişe duyduklarını kaydeden Harris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 300 binden fazla sindirim sistemiyle ilgili vaka gördük. Bu, görmeyi beklediğiniz rakamlarla karşılaştırıldığında çok yüksek. Bunu özellikle küçük çocuklarda görüyoruz. İshal, dünyanın genelinde 5 yaş altı çocuklar için hala en büyük ölüm sebebi. Açlık yaşayan, yeterli suya sahip olmayan ve daha sonra ishal olan küçük çocuklarınız olduğunda çok çabuk ölebiliyor. (Gazze'de) Doktorlardan giderek daha fazla küçük bebeğin öldüğünü duyuyoruz."

"Gazze'deki 36 hastaneden 11'i kısmen hizmet veriyor"

Bu durumun Gazze'de çok büyük sayıda hepatit vakası görüldüğü anlamına da geldiğini söyleyen Harris, insanların birbirine çok yakın olduklarını, güvenli olmayan su içtiklerini ve atıklara maruz kaldıklarını dile getirdi.

Harris, "Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. 36 hastaneden 11'i kısmen hizmet veriyor, 25'i ise hiç çalışmıyor." dedi.

Gazze'de 6 sahra hastanesinin bulunduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Harris, "Gazze'de yeniden işleyen bir sağlık sistemine sahip olmamızın tek yolu ateşkesi sağlamaktır." dedi.