Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleriyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası arasındaki alanı kapsayan bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının 5G için geliştirdikleri cihazlar ücretsiz test edilebilecek.

5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü, BTK, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Telekomünikasyon AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 2017'de imzalandı.

Ardından, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri oluşturulması hedefiyle, 5GVATS test altyapılarının kurulması sürecine katkıda bulunmak üzere 5GVATS Protokolü Tarafları ile Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ, Ulak Haberleşme AŞ, Netaş, i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji AŞ ve Huawei Telekomünikasyon firmaları arasında 2018'de 5 ayrı mutabakat zaptı imza altına alındı.

Bu kapsamda, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede 5G Vadisi Açık Test Sahası kuruldu.

Huawei Test Şebekesi Mutabakat Zaptı kapsamında, ilk aşamada çekirdek ve radyo katmanları ile kullanıcı test ekipmanlarından oluşan prototip 5G ekipman seti bu vadide konuşlandırıldı. 2018'de 5G'nin ilk sinyalleri 5G Vadisi'nde yayınlanarak, bu teknolojilere yönelik çalışmalar yürütmek isteyen tüm tarafların kullanıma açıldı.

Ortak platform hedefi

5G ekipman setinin revize edilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda bulunan 5G VATS Huawei Test Şebeke Altyapısı, 5G NSA topolojisi kapsamında güncellendi.

Burada, 5G ve ötesi alanlardaki her tür AR-GE, ÜR-GE faaliyetleri için test, doğrulama ve deneme altyapısı hizmeti sunuluyor.

5G VATS'dan, 5G ve ötesi konularda çalışmalar yapan tüm tarafların faydalanması, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni AR-GE fırsatlarına, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan sağlayacak platform oluşturulması amaçlanıyor.

5G Vadisi Açık Test Sahası'nda, üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler, girişimci teknoloji firmalarınca geliştirilen 5G ve ötesine ilişkin uygulama ve teknolojilerinin ücretsiz testi yapılabiliyor.

Huawei Test Şebekesi ile 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebekesi altyapılarında test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tarafların, "https://5gtrforum.org.tr/faydalanicilar" adresindeki Başvuru Formu ve Taahhütname ile yazılı şekilde başvurması gerekiyor.

Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabilecek.