HABER: FUNDA AKOSMAN

2-3 Haziran da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan Afrıca- Eurasıa Summıt kongresi öncesi Gazete ve Televizyon önde gelen isimlerini yabancı konukları ile Balta limanı Portaxe‘de bir kahvaltı veren ünlü iş kadını Derya Bağcı, Yaptığı konuşmada amacımız Türk Ekonomisini Türk Turizmine hizmet ederken Türk halkını iş insanlarını Afrika ülkeleri ile tanıştırıp kaynaştırmak ve ticari ilişkilerini geliştirmelerine hizmet etmek bizim asil görevimiz. 2-3 Haziran da Dünya liderlerini biraya getirmek ve önemli anlaşmalara imza atmak istiyoruz. İnşallah bu kongremize sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’da katılacak” diye konuştu.

Öte yanda Sierra Leone Hükümeti, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı aracılığıyla, Sierra Leone'den 13 kişilik yüksek bir heyetin, Dr Derya Bağcı'nın resmi ataması için 27 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'u ziyaret edeceğini duyurmaktan gurur duyar. Ticaret ve Yatırım Özel Temsilcisi. Dr Bağcı'nın yanı sıra, üç Türk vatandaşı

Sayın Recep Sarıkaya, Sayın Osman Uçar ve Sayın Kenan Babacan da Sierra Leone Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Özel Elçisi olarak makamında Ticaret Ataşesi ve yatırımcı olarak kutlanacak. Birlikte Sierra Leone'ye yatırımların arttırılması için çalışacaklar.

Eski Dışişleri Bakanı ve Sierra Leone Devlet Başkanı'nın Ekonomik ve Ticari İşler Özel Danışmanı Dr. David Yambasu liderliğindeki heyette Sierra Leone'39;den üst düzey hükümet yetkilileri, diplomatlar ve iş dünyası liderleri yer alacak. Ziyaret, Sierra Leone ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarını keşfetmeyi amaçlıyor.