Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na İbrahim Kalın’ı atadığı açıklandı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı olarak görev yapan Kalın, MİT’in başına kurum dışından atanan ikinci sivil yetkili oldu.

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’na (MİT) İbrahim Kalın atanması dünya basınında da geniş yer buldu.

“Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı”

Londra Merkezli Middle East Eye, Kalın için Erdoğan’ın uzun süredir sırdaşı yorumunda bulundu. Haberde yeni MİT Başkanı'nın doktora derecesine sahip olduğunu vurgulayan MEE, 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve cumhurbaşkanı dış politika danışmanı olarak görev yaptığını da yazdı.

Ayrıca kabine ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Fidan'ı dışişleri bakanlığına, uluslararası saygın eski bankacı Mehmet Şimşek'i de hazine ve maliye bakanı olarak atadığına değindi.

“Dış politikasının yönlendirilmesinde hayati bir rol oynadı”

İbrahım Kalın’ın Erdoğan’ın yakın arkadaşı olduğu yorumunu yapan Al Arabiye ise, “Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü olarak, özellikle Suriye ihtilafı gibi kriz durumlarında, ülkenin dış politikasının yönlendirilmesinde hayati bir rol oynadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya,ABD ve İran gibi ülkelerle koordinasyon sağlayarak süreç yönetimine vurgu yapan haberde, “Komşu ülkesinde artan gerilimlerle karşı karşıya kalan Türkiye, insani duruşunu güvenlik çıkarlarıyla dikkatli bir şekilde dengelemek zorunda kaldı.” ifadeleri kullanıldı.

“Kalın resmen MİT başkanlığına atandı”

Türk medyasını yakından takip eden komşu Yunanistan’da da en çok okunan gazetelerinde Kalın’a yer verdi.

Kathimerini “Kalın resmen MİT başkanlığına atandı” başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken, Ethnos ise haberinde Kalın'ın “Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandığını belirtti.

Yine Yunan medyası olan Skai ise, “Erdoğan'ın sağ kolu, mutlak güvendiği adam bundan böyle Türk gizli servisinin iplerini hareket ettirecek.” dedi.

HABER: DUHA SENA OSKAY