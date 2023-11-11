Haber: Damla Oya Erman

Güvercin kulelerinin tarihi öneminden ilham alan bu proje, sadece insanlara gölge ve oturma alanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvercinlere de barınak sunuyor. Alkattan'ın sürdürülebilir materyaller ve yöntemler kullanarak tasarladığı bu alan, Dubai Tasarım Haftası'nın Urban Commissions yarışmasında birinci oldu.

Alkattan, tasarımında çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek, güvercinlerle bir arada yaşayan insanları düşündü. "Designest", üst bölümde güvercin yuvaları ve alt bölümde insanlara yönelik üç giriş içeriyor. Kuş dışkıları, üst bölümden toplanarak Dubai Tasarım Bölgesi'ndeki bitkilerin gübrelenmesinde kullanılacak.

Dubai Tasarım Haftası, bu yıl 30'dan fazla enstalasyonun şehirdeki Tasarım Bölgesi'nde sergilendiği büyük bir etkinlik olarak düzenlendi. Bu yılki etkinliğin teması, sürdürülebilir uygulamalara ve malzemelere odaklanarak, gelecek tasarım yönergelerini belirlemeye yönelik.

Ahmad Alkattan'ın Designest projesi, sürdürülebilir materyallerle 3D basılmış olması planlanan bir yapı olarak öne çıkıyor. Ancak, zaman, maliyet ve ağırlık kısıtlamaları nedeniyle, prototipler çevre dostu yöntemler ve malzemelerin bir kombinasyonunu kullanarak inşa edildi. Tasarımcı, çevresel sorumluluğun tasarımın erken aşamalarında düşünülmesinin artık bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu vurguluyor.

Dubai Tasarım Haftası'nın önceki direktörü Mette Degn-Christensen, etkinliğin geçmiş altı yıldır sürdürülebilirlik kriterlerini içerdiğini belirtiyor. Ancak bu yıl, 3D baskının yanı sıra farklı malzemelerin kullanımına odaklanarak sürdürülebilir tasarım pratiğini daha da genişletmeyi amaçlıyor.

Designest, Alkattan'ın üçüncü denemesi olmasına rağmen, Tasarım Haftası'ndaki Urban Commissions yarışmasını kazanarak başarılı bir çıkış yakaladı. Tasarımcı, yarışmaların fikirlerini kontrol eden müşteri görüşlerinden bağımsız olarak ifade etmenin en iyi yolu olduğunu ve bu sayede gerçekten mümkün olanın sınırlarını zorlayabildiğini söylüyor.