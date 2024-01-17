Haber: Mert Osman Erman

"Kitap okumayı sevdiğimi düşünüp düşünmediklerini bilmiyorum," dedi. "Siyasi olmanızı istemiyorlar. Zekice olmanızı istemiyorlar. Benim yaptığım şeyden çok daha fazlası var."

2017'deki çıkış şarkısı "New Rules"dan bu yana, İngiliz-Alman şarkıcı bir kitap kulübü, yaşam tarzı bülteni ve Pristina, Kosova'da uluslararası bir müzik festivali başlattı.

Ayrıca politik görüşleriyle de manşetlere çıktı - İngiltere hükümetinin göç konusundaki tutumunu eleştirdi ve Gazze'de ateşkese çağrıda bulundu.

Rolling Stone ile yapılan yeni bir röportajda, dünya görüşünün ebeveynlerinin 1990'ların sonlarında Kosova savaşından kaçma deneyiminden şekillendiğini söyledi.

"Varoluşum biraz siyasi, çünkü ebeveynlerim savaştan ayrıldığı için Londra'da yaşadım," dedi.

"Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için üzülüyorum. Kosova'da bulunduğum süre boyunca ve savaşın ne yaptığını anladığımdan beri, kimse gerçekten evini terk etmek istemez.

"Bunu koruma, ailesini kurtarma, etraflarındaki insanlara bakma, daha iyi bir yaşam için yapıyorlar. Bu yüzden ben de bununla yakın hissediyorum."

Yıldız, ebeveynlerinin yaşadığı durum ile şu anda Filistinlilerin bulunduğu durum arasında paralellikler gördüğünü ve bu nedenle ateşkese çağrı yapan bir dilekçeye imza attığını söyledi.

Ancak aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik geçen ekimdeki ölümcül saldırısında gerçekleştirdiği vahşetleri eleştirdi.

"Hamas'ın yaptıklarını onaylamıyorum," dedi. "Her kaybedilen İsrail hayatı ve 7 Ekim'de yaşananlar için çok üzgün hissediyorum.

"Şu anda bakmamız gereken şey, Gazze'de kaç yaşamın kaybedildiği, masum siviller ve sadece kaybedilen yaşamlar.

"Dünya liderleri arasında yeterince duran ve yaşanan insani kriz hakkında konuşan insan yok."

'İçimi dökmem'

Yıldız, politik görüşleri konusunda sesli olmasına rağmen, kişisel hayatı hakkında daha az konuşuyor.

"Sanırım ben Britanyalıyım," dedi, açıklama olarak.

"Bir konuşma programında içimi dökmek için burada olduğumu düşünmüyorum, çünkü haber döngüsü için iyi olacak veya dikkat çekecek.

"İnsanlar destekledikleri insanları ne kadar tanıdıklarını düşünse de, aslında hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü başlangıçta her şey çok heyecan verici hissettiriyor ve elbette öyledir, ama bilgi sahibi olmak, kendinize iyi bakmak iyidir."

Yıldız, bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak üçüncü albümünü konuşmak istedi.

Kayıt, Brit Ödülü kazanan disco macerası "Future Nostalgia"nın devamı olacak.

Şarkıcı, değişiklik vaat etti ve Rolling Stone, albümü "İngilter

e'nin ravy kültürüne saygı duruşu" olarak tanımlayarak, "psikedelik-pop enjekte edilmiş" olarak nitelendirdi.

"Bu kayıt biraz daha ham hissettiriyor," dedi.

"Gençlik, özgürlük ve eğlenme özünü yakalamak istiyorum ve sadece yaşamınızda ne olursa olsun, iyi veya kötü, bununla başa çıkmalısınız. Değiştiremezsiniz. Hayatınızda ne oluyorsa onunla yuvarlanmak zorundasınız."

Bu, yıldızın sanatçı olarak keşfedip geliştiren TaP Management'dan ayrılmasından bu yana çıkaracağı ilk kayıt olacak.

Yıldız, yaptığı büyük hitlerin yayın haklarını geri aldığını ve genç müzisyenlere müzik endüstrisinin iş yönü hakkında bilgi sahibi olmalarını öğütlediği, ancak ayrılık hakkında "çok fazla konuşamayacağını" doğruladı.

"Dikkatlice dinleyin... Genç sanatçılara kimse bunu söylemiyor gibi geliyor," dedi.

"Her şey başlangıçta çok heyecan verici hissettiriyor ve elbette öyledir, ama bilgi sahibi olmanız, kendinize iyi bakmanız iyidir."

Yıldız, 5 Şubat'ta gerçekleşecek Grammy Ödülleri'nde, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo gibi sanatçılarla birlikte sahne alacak.

Şarkısı "Dance The Night" ile yılın şarkısı için adaylardan biri ve şarkı, 23 Ocak'ta açıklanacak olan Oscar adayları listesinde de yer alabilir.