Cenevre'den Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan ve Gazze'den DSÖ Küresel Acil Durum Kıdemli Yetkilisi Rob Holden, video konferans yoluyla New York'ta basın toplantısı düzenledi.

"DSÖ'nün Gazze'de sahada mevcudiyeti var ve Şifa Hastanesi'ne de ekip gönderdiniz. İsrail, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri karargah olarak kullandığını iddia ediyor. Sizin gözlemleriniz nedir? Siz hastanenin askeri karargah olarak kullanıldığına dair kanıtla karşılaştınız mı? sorusunu yanıtlayan Holden, hastaneye çok zor koşullarda girdiklerini, halen hastaneye yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Holden, "Temel odak noktamız hastalar ve doktorlardı. Hastaneden hastaları çıkarmaya odaklandık. Sadece sivilleri gördük." dedi.

Şifa Hastanesi'nin çok büyük olduğunu aktaran Holden, "Biz oraya başka bir şeyi araştırmaya ya da değerlendirmeye gitmedik. Sadece hayatını kaybetme riski olan hastalara destek için girdik. Görevimiz onları sağ salim çıkarmaktı." ifadelerini kullandı.

Başka konuda kimseyle görüşmediklerine işaret eden Holden, "Herhangi bir kanıt da görmedik." diye konuştu.

Holden, Şifa Hastanesi'ne tekrar gitmeyi planladıklarını, hala burada hayati tehlikesi bulunan hastalar kaldığını söyledi.

"Son günlerde en yoğun bombardımanlar Gazze'nin güneyinde gerçekleşti"

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Ryan ise "Gazze'de temel sağlık sisteminin durumu korkunç. Gazze'nin kuzeyinde ise durum tahmin edebileceğinizden de çok daha kötü." dedi.

Can kayıpları ve yaralananlara ilişkin sayılara ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken Ryan, "Tam olarak sayıları bilmesek de hala yükselmeye devam ettiğini biliyoruz ve yerel sağlık yetkilileri tarafından bildirilen rakamlardan çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. " diye konuştu.

Ryan, hala çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydederek, sağlık sisteminin yanı sıra çok sayıda insanın barınaklarda bulunmasının da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

"İnsanların çok yoğun bir şekilde merkezlere yerleştirilmesi, salgın riskini beraberinde getiriyor"

"İnsanların çok yoğun bir şekilde merkezlere yerleştirilmesi, salgın riskini beraberinde getiriyor." uyarısında bulunan Ryan, kışın da yaklaşmasıyla yerinden edilen kişilerin sağlığına ilişkin çok önemli risklerin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Ryan, DSÖ'nün, sağlık merkezlerine yönelik saldırıları belgelediğini ve bu bilgiyi BM Genel Sekreteri'nin ofisine aktardıklarını belirterek, "Genel Sekreter de daha sonra başka örgütlere saldırıları araştırmaları için görevlendirme verebilir." bilgisini paylaştı.

7 Ekim'den bu yana sağlık merkezlerine yönelik 350 saldırı düzenlendiğini aktaran Ryan, İsrail'in Gazze'nin güneyinin güvenli olacağına yönelik teminatının "boş çıktığına" işaret ederek, "Son günlerde en yoğun bombardımanlar Gazze'nin güneyinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.