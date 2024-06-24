Çocuklardan Yasmin Labad’ın annesi, lösemi olan kızının ülke dışında tedavisi için bir aydan fazla süredir koordinasyon sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Filistinli kadın, kızının bir Arap ülkesinde tedavisi için Gazze Şeridi’nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden nakledilmesine hazırlık olarak DSÖ yetkililerinin kendilerini Gazze’nin kuzeyinden güneyine getirdiklerini ifade etti.

Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne getirilen çocukların iki gün içerisinde Gazze Şeridi’nden ayrılmaları bekleniyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin basın ofisine göre, Gazze Şeridi’ndeki binlerce hasta, yurt dışında tedavi olamadıkları için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini kasıtlı olarak hedef aldı ve birçok hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

DSÖ, Gazze'de en az 10 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 895 hastanın Gazze dışına sevk edildiğini bildirmişti.