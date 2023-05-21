İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, Ekim 2022’den itibaren, sırasıyla Trocadero ve Performance Line versiyonları ile Türkiye’de satılan DS 4 modelinde, Esprit De Voyage koleksiyonunu sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turbo benzinli DS 4 Esprit De Voyage PureTech 130, 1 milyon 462 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, turbo dizel motorlu DS 4 Esprit De Voyage BlueHDi 130’ün fiyatı 1 milyon 506 bin 900 TL’den başlıyor.

Esprit De Voyage koleksiyonuna özgü tasarım, donanım ve teknolojik özellikler ile DS 4, bir kez daha Fransız seyahat sanatını gözler önüne seriyor.

DS 4, Esprit De Voyage koleksiyonu özgün ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Performance Line versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası ile farklılaşan Esprit De Voyage koleksiyonu, 19 inçlik Cannes hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor.

İç mekandaki farklılıklar, çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol, akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonunu kapsıyor.

DS 4 Esprit De Voyage koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta yardımcısına ek olarak, adaptif hız sabitleyici ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS Drive assist de standart olarak sunuluyor. Söz konusu koleksiyonda tüm bunlara ek olarak, DS 4 Performance Line'da opsiyonel olarak tercih edilebilen teknolojik ve tasarımsal açıdan ön plana çıkan DS Matrix Led Vision Adaptif LED farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan standart olarak bulunuyor.

- Verimlilik odaklı motorlar

Verilen bilgiye göre, Türkiye'ye ilk etaptan itibaren gelen tüm DS 4 modellerindeki BlueHDi 130 motor seçeneği, Esprit De Voyage koleksiyonunda da tercih edilebiliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 Esprit De Voyage BlueHDi 130, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4 Esprit De Voyage PureTech 130 otomatik, 230 Nm'lik tork değerine sahip.

Kendi kategorisinde 'Yılın Motoru' ödüllü güç ünitesiyle 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Esprit De Voyage PureTech 130 Otomatik, 210 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 6,1 litrelik birleşik yakıt tüketimi sunarak performans ve verimliliği bir arada sağlıyor.

Esprit De Voyage koleksiyonu bunlara ek olarak öne çıkan diğer özellikleriyle tüketiciyi bekliyor.