ORDU AA- Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Altınordu ilçesi sahilinde bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

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Tiyatro ekibinin de yer aldığı yürüyüşte, yöreye özgü müziklere vatandaşlar da alkışla destek verdi. Rıhtım bölgesinde sona eren yürüyüşün ardından Şehit Temel Şimşir Gemisi'ne binen bando ekibi deniz turu yapanlara gösteri sundu.

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde ise yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı pazar kuruldu.

Halkoyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinliğin ardından tekne turu gerçekleştirildi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ilçenin geleneksel ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıktığını belirten Tandoğan, her yıl düzenledikleri "mayıs yedisi" etkinlikleriyle bu değerleri korumak ve tanıtmak istediklerini aktardı.