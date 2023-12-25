HABER: BURHAN AKDAĞ

Birçok firma ve şirketler yapmayı planladıkları yılsonu eğlencelerini iptal etmeyi düşünürken Tanfer Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanı Dr. Nihat Tanfer 26 Aralık akşamı Taksim Grand Star hotel Bosphorus içindeki Yekta restaurantta yapmayı planladıkları yeni yıl yemeğini ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.

YAPILAN AÇIKLAMA

Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırılarında 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet acılı ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Tanfer Sağlık Grubu olarak birlik ve bütünlüğümüze huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Her yıl geleneksel yaptığımız yeni yıl kutlamalarını, bu yıl da dostlarımız ile birlikte 26.Aralık akşamı yapmayı planlamıştık. Ancak acı haberlerin arka arkaya geldiği bu günlerde böyle bir kutlamayı erteleme kararı aldık. Tüm dostlarımızın bu kararımızı anlayışla karşılayacağına eminiz…

Anlayışınız için çok teşekkür eder, 2024’ün ülkemize ve Dünya’ya sağlık. sevgi ve barış getirmesini dileriz…