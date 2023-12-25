Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarındaki Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul-Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde otoyol kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 27. kilometresindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.