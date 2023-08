Ekranların vazgeçilmez kahramanı Doru Macera Adası, 30 Ağustos Çarşamba günü vizyona giriyor. Doru Macera Adası, ses getiren ve ilgi çekici hikayesiyle hem yetişkinleri hem de çocukları sinema salonlarına davet ediyor.



Doru animasyon çizgi filminden sevindiren haber geldi. Ekranlardan beyazperdeye geçiş yapan ve seri haline gelen Doru, şimdi serinin 3'üncü filmi, Doru Macera Adası’yla sevenlerinin karşısına çıkacak. Doru Macera Adası animasyon filmi, güçlü seslendirme kadrosuyla ve eğlenceli hikayesiyle minikler kadar animasyonseverlerin de ilgisini çekti.



Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen Doru, en yakın arkadaşı Karatay ile unutulmaz bir serüvene çıkıyor.

Çocukların en sevdiği televizyon karakterlerinden Doru’nun 3'üncü animasyon filmi 30 Ağustos’ta sevenleriyle buluşuyor.

Filmin Konusu:

Doru, Karatay ve diğer dostlarımız, kendisine Hakem Bey diyen gizemli birinin hazırlamış olduğu oyunlara katılırlar. Oyunu kazanana verilecek olan Ormanın Kralı unvanı, en başta kimsenin umurunda değildir. Kara Takım’ın kaptanı Karatay ve Beyaz Takım’ın kaptanı Doru başta olmak üzere herkes, eğlenceli parkurların tadını çıkartmak için oyunlara başlar. Ne var ki; o, eğlenceli havanın bozulması çok uzun sürmez. Oyunlar ilerledikçe ve her oyundan sonra bir kazanan bir kaybeden çıktıkça, eğlenceli kahkahalarla başlayan oyunların yerini, oldukça ciddi yarışlar almaya başlar! Artık iki takımın da şakası yoktur. İki tarafın oyuncuları da Kral unvanını kendi takımları adına kazanmak istiyordur ve bunun için, her parkurda her rakiple karşılaşmaya hazırlardır. Fakat uğruna savaştıkları Kral Tacı, tahmin bile edemedikleri bir sürprizle gelecektir.

Künye

Yapım: Anibera

Senarist: Ali Salman

Müzikler: Güneş Özgeç

Filmin Süresi: 62 dk.