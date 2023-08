Haber: Damla Oya Erman

Ancak gerçekte Nolan'ın harika biyografik filmini izleyenlerden uzun zaman önce, yönetmen ve hayranları dahil, filmi konuşulan en büyük satış noktası hakkında konuşuyorlardı: IMAX 70mm film yansıtma.

Nolan ve IMAX, geçen ayın başlarında gösterime giren bu beklenmedik gişe rekortmeni filmin üç saatlik versiyonunun, IMAX 70mm film üzerine yayıldığında şaşırtıcı bir şekilde 11 mil uzunluğunda olduğunu ve yaklaşık 600 pound ağırlığında olduğunu belirtti. Ancak hype döngüsünün bir parçası olmayan bir soru var: 600 poundluk, 11 mil uzunluğundaki bir film makarası, sinemalarda gösterimi tamamlandığında ne olur? Polygon, cevabı almak için IMAX ile iletişime geçti.

Bu devasa film makaralarının çoğu, büyük boyutlarına rağmen depoya kaldırılacakmış. IMAX'a göre, onları etrafta tutmanın değeri hala mevcut. Bir IMAX temsilcisine göre, IMAX 70mm film, ortalama olarak standart 35mm veya 70mm filmden 10 kat daha uzun süre dayanır. Bu da mevcut film makaralarının bir sonraki 20 yıl boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor. Temsilci, Nolan'ın düzenli olarak IMAX repertuvar gösterimleri kazanan nadir yönetmenlerden biri olduğunu belirtti ve şirketin Oppenheimer'ı gelecekte tekrar oynatacağını tamamen beklediğini söyledi.

Bu devasa film makaraları başka yerlere de gidecek. Temsilciye göre, bazıları IMAX'ın Los Angeles ofisindeki film arşivinde bulunacak, diğerleri seçilmiş IMAX tiyatrolarında yerinde kalacak. Örneğin, Londra'daki British Film Institute, Nolan'ın eserlerine retrospektif ve maratonlar düzenleyen yerlerden biri olarak biliniyor; "bu yüzden onlar bunun için kesinlikle kullanım bulacak," dedi temsilci.

Geriye kalan Oppenheimer için IMAX 70mm film baskılarının büyük kısmı, filmin arkasındaki stüdyo Universal Pictures'a depolanmak üzere gönderilecek. Eğer Oppenheimer bir gün tekrar sinemalara dönerse, bunun kısmen IMAX'ın onları projeksiyon çabası için hazırlamak için üst düzey maliyet harcaması nedeniyle olacağını söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki, sinemaların Oppenheimer için hazır olduğundan emin olmak için yapılan iş, filmi hazırlamak için yapılan iş kadar büyük bir süreci gerektirdi.

Nolan'ın film için projektörleri hazırlamak, IMAX sözcüsüne göre iki yıldan fazla süren bir süreçti. Her kullanılacak projektörü IMAX'in eğitimli ekipleri düzenli olarak kontrol etmeye başladı. Makineleri parçalara ayırdılar ve temizlediler, ve bulundukları tiyatroların bunları desteklemek için gerekli ekipmana sahip olduğundan emin oldular.

Her mekân ayrıca, hizalama, ses ve parlaklık dahil olmak üzere her şeyin mükemmel bir şekilde ayarlandığından emin olacak iki veya üç teknisyene sahipti. Her tiyatroda böyle bir personel bulunmuyordu, bu nedenle IMAX, filmin mükemmel bir şekilde oynatılmasını sağlamak için 50 kariyer projektör teknisyeni kiraladı.

Her bir projektör teknisyenine film için özel eğitim kursları verildi ve IMAX, kendi projektör teknisyenleri olmayan yerlere gönderdi. Neyse ki, iki yıl hazırlık yapmanın tüm zahmetine değer görünüyor. Oppenheimer sadece muazzam bir film değil, aynı zamanda sıradan sinemaseverleri de özel formatında izlemeye ikna edecek kadar çekici.

Aslında, çoğu tiyatro, bilet talebinden yararlanmak için biletleri ikinci elde satmaya çalışan kişilerin olduğu şu dönemde, filmin IMAX 70mm gösterim süresini mümkün olduğunca uzatmaya çalışıyor. Ancak nihayetinde sinemalardan ayrıldığında, 11 mil uzunluğundaki bir filmi tutacak kadar büyük dolaplar olduğunu düşünerek rahatlayabiliriz.