Kadıköy Woodstock Konser Salonu’nda hayranlarıyla bir araya gelen Dora, Syntzu, Aykut F, Yirmibir, Seha, Baanshee, Furkan DNL, Tesko, Furkan Karademir gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Dora, geç saatlere kadar şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. “Ayılana Kadar” verilen konserde tek tek sahneye çıkan ve şarkılarını sevenleriyle paylaşan trap ve rapçilerin ardından sahneye çıkan Dora, önce Syntzu ile düet yaptı. Hayranlarının şarkılarını ezbere söylediği genç müzisyen, daha sonra tek başına sahneye çıkarak adeta konser alanını yıktı. Geç saatlere kadar sahnede kalan Dora, “Sonsuzlukta” adlı şarkısına iki kez bis yaptı. Genç trapçi önümüzdeki günlerde yeni şarkı ve konserleriyle sevenlerine tekrar “Merhaba” diyecek.