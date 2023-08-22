Film, şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde 459 milyon dolar ve dünya genelinde ise 572 milyon dolar kazandı. Filmin Türkiye'deki hasılatı ise

101,6 milyon TL oldu. Barbie filmiyle birlikte birçok insan, kendi görünümlerinden uzaklaşıp, bambaşka birisi gibi görünmeye çalışıyor. Kadınlar Ellerinde Barbie Fotoğraflarıyla Geliyor. Dr. Nihat Dik, gençler ve yetişkinler arasında popüler olan Barbie çılgınlığı, estetik sektöründe de Barbie benzerliği trendini de beraberinde getirdiğini açıklarken sözlerine şöyle devam etti. Dr. Dik, "Ellerinde Barbie fotoğraflarıyla kliniğimize gelen danışanlarımız Barbie'nin uzun bacakları, ince beli, belirgin yüz hatları gibi vücut ölçülerine sahip olma hedefiyle estetik prosedürlere yöneliyor. Bu trendin artında yatan sebepler, sosyal, psikolojik ve kültürel faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Buna ilişkin birçok vakayla karşılaştığımız için uygun görülen danışanlarımın taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.