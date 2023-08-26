Haber: Damla Oya Erman

Bir zamanlar sitenin en göze çarpan, ancak tartışmalı kullanıcılarından biri olan Trump'ın dönüşü, X olarak adlandırılan şirket için aylar süren sarsıntıların ardından bir dönüm noktası olabilir. Trump, neredeyse 87 milyon takipçisi olan bir dizi izleyiciyi özellikle 2024 başkanlık seçimlerine doğru çekebilir, burada Cumhuriyetçi adaylığı için önde gelen isim olarak görünüyor. Ancak Trump'ın platformda düzenli olarak yayın yapmaya karar vermesi durumunda, özellikle reklam işini canlandırma çabaları için yeni zorluklar da ortaya çıkarabilir.

Trump, Perşembe akşamı ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021 saldırısı sonrasında Twitter'ın şiddeti övme kurallarını ihlal ettiği için askıya alındığı Ocak 2021'den bu yana ilk kez platformda paylaşımda bulundu. Perşembe günü, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarından kaynaklanan onlarca suçlama ile Georgia'da teslim olmasının ardından tarihte bir ABD başkanının ilk kez çekildiği bir tutuklama fotoğrafını paylaştı. Ayrıca bir bağlantı da ekledi.

Trump'ın dönüşü, X sahibi Musk tarafından hoş karşılandı gibi görünüyor. Musk, siyasetçileri ve kamusal figürleri siteye göndermeye teşvik etti ve bu, kullanıcı sayılarını artırmayı amaçlayan bir hamleydi. Trump'ın X paylaşımını paylaşarak "Sonraki seviye" dedi. Daha sonra, eski başkanı açıkça adlandırmadan ancak ona atıfta bulunarak Musk, "Bu platformdaki mesajınızın büyük bir insan kitlesine ulaşma hızı şaşırtıcı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

X, bu hikaye için yorum yapmayı reddetti.

Eğer Trump X'te düzenli olarak yayın yapmaya karar verirse, bu, artan rekabetle karşılaşan bir izleyici kitlesini çekme çabası için platformun büyük bir artısı olabilir. Musk'ın tartışmalı politika kararlarının ardından Twitter benzeri bir dizi kopya platform ortaya çıktı, kullanıcılar alternatif platformlar arayışında, bunlar arasında Meta'nın Threads'i de bulunuyor, ki bu platform bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı. 17 Temmuz haftasında, o zamanlar Twitter'a olan trafik bir önceki yılın aynı dönemine göre %9'dan fazla düşüş gösterdi, web trafiği istihbarat firması Similarweb'in en son kamuoyuna açık raporuna göre.

Musk'ın şirkette yaptığı değişiklikler aynı zamanda bazı reklamverenleri rahatsız etti ve X'in temel işine baskı yapmaya devam etti.

Başkanlık dönemindeyken Trump'ın o dönem Twitter'da yaptığı paylaşımlar genellikle piyasaları hareketlendiriyor, haber döngüsünü belirliyor ve Washington'daki gündemi şekillendiriyordu - ki bu da şirkete sayısız saatlik kullanıcı etkileşimi sağlıyordu ve büyük olasılıkla tekrar sağlayabilirdi. Ve Trump, çoğunlukla kendi platformunda kaldığından beri, 2021'in başlarında birçok ana akım sosyal ağdan askıya alındığından beri, 2020 seçimlerinin çalındığını iddia eden paylaşımları dışında X'te daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Trump'ın dönüşü "onun dönüşünün [X'in] gereksinim duyduğu bir zamanda etkileşimini olumlu etkilemesi gerektiğini" söyleyen D.A. Davidson analisti Tom Forte, Cuma günü CNN'e bir e-posta gönderdi.

(Başkanlığı devralmasından bu yana sıkça X'in ana karakteri olan Musk'ın, sahip olduğu ilgiyi paylaşma konusundaki hissiyatı belirsizdir.)

Bu etkileşim, reklamverenleri platforma geri çekmek için bir satış noktası olabilir. Ancak Trump'ın dönüşü, Musk'ın sitenin içerik düzenlemesini azaltmasıyla tartışmalı veya potansiyel olarak itiraz edilebilir içerik yanında reklamlarının yayımlanabileceği korkularını artırabilir, ve bu da reklamverenler için yeni endişeler yaratabilir.

Musk geçen ay şirketin hala ana reklam işinden gelen gelirde %50 düşüş nedeniyle negatif nakit akışına sahip olduğunu söyledi, ancak CEO Linda Yaccarino birkaç hafta sonra şirketin şimdi "kâra yakın" olduğunu söyledi.

Ve X'in liderliği, reklamverenlerin yeni marka güvenliği kontrolleri sayesinde geri döndüğünü söyledi, ancak en az iki marka, reklamlarının Nazi partisini kutlayan bir hesabın yanında yayımlandıktan sonra platformdaki harcamalarını geçici olarak duraklattı. (X, hesap işaretlendikten sonra hesabı askıya aldı ve sayfadaki reklam gösterimlerinin minimal olduğunu belirtti.)

Trump, Twitter'da aktif olduğu dönemde sınırları zorladı. Yıllar boyunca, platform hesabını düzenlemeye hafif bir yaklaşım benimsemişti ve bazen dönemin başkanının kamu görevlisi olarak geniş bir ifade özgürlüğü verilmesi gerektiğini savunmuştu. Şimdi, Trump eski alışkanlıklarına geri dönerse - eski başkan örneğin, 2020 seçimlerinin çalındığını hala yanlış bir şekilde iddia etmeye devam etti - Musk, ek reklamverenleri riske atmaya veya "ifade özgürlüğü" taahhüdünü tehlikeye atmaya karar verip vermeyeceğine karar vermek zorunda kalabilir.

Forte, Trump'ın dönüşünün Twitter'ın reklam işine etkisini yakından izleyeceğini belirtti. "Artan etkileşim olumlu olmalı, ancak artan tartışmaların reklam satışlarını baltalama riski var" dedi.

Ve Trump'ın gerçekten Perşembe günkü paylaşımından öte X'te aktif olmaya geri dönüp dönmeyeceği henüz net değil, bu paylaşım temel olarak bir bağış çağrısıydı ve Truth Social'de paylaştığıyla benzerdi. Facebook'un bu yıl başkanın hesabını geri yüklemesinin ardından, bu platformdaki birçok paylaşımı kullanıcıları kampanyasına bağış yapmaya veya gönüllü olmaya yönlendirmeye yönelikti.

Dahası, X'e dönüşünden sonra Trump, sadakatinin nerede olduğunu açıklamaya çalıştı gibi görünüyor. Trump, X'in rakip platformunda "TRUTH SOCIAL'I SEVİYORUM. BENİM EVİM!!" şeklinde bir paylaşım yaptı.