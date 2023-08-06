Haber: Mert Osman Erman

Cuma gecesi geç bir dosya ile savcılar, Bay Trump'ın gizli kanıtları ifşa edebileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Cuma günü paylaşılan bir gönderiye atıfta bulunarak, bu hareketin davada yer alan kişilere yönelik olduğunu söylediler.

Ancak Trump'ın ekibi, gönderinin siyasi rakiplerine yönelik olduğunu iddia etti.

Truth sosyal ağında Bay Trump, Cuma öğleden sonra "BENİ TAKİP EDİYORSAN, SENİ TAKİP EDİYORUM!" yazdı, sadece bir gün önce iddia edilen seçim sahtekarlığı davasında dört suçlamayı kabul etmedi.

Suçlamalar - ABD'yi dolandırmak için komplo, tanığa müdahale ve vatandaşların haklarına karşı komplo da dahil olmak üzere - eski başkanın 2020 seçiminin ardından 6 Ocak Capitol isyanı etrafındaki eylemlerinden kaynaklanıyor. İşler.Özel Danışman Jack Smith'in ofisi, dosyasında, Bay Trump'ın savcılardan elde edilen büyük jüri transkriptlerini içeren gizli malzemeyi kamuoyuyla paylaşabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Bay Trump'ın hakimlere, avukatlara ve kendisine karşı tanıklara saldırma geçmişi olduğunu belirten Smith'in ofisi, davranışlarının "tanıklar üzerinde zararlı bir soğutucu etkisi veya adaletin adil yönetimini olumsuz etkileyebileceğini" uyardı.

Cumhuriyetçi zaten özel danışmanı eleştirdi ve Cuma günü Alabama'da destekçilerine hitap ederken Bay Smith'in "deli bir insan" ve "kötü bir adam" olduğunu söyledi.

Dosya, Cuma gününün gönderisinin "belirli olarak veya ima yoluyla" kendisi hakkındaki ceza davasına karışanları hedef aldığını ekledi.

Ayrıca talep ettikleri emirin - bir koruyucu emir olarak bilinen - "aşırı kısıtlayıcı olmayacağını", medyada davayı tartışmasını ve keşif materyallerine savunması için erişim sağlamasına izin vereceğini belirtti.

Dosya, hakim Tanya Chutkan'ın, Bay Trump'ın hukuk ekibine Pazartesi günü yerel saat 17:00'ye kadar başvuruya yanıt vermesine izin verdi. Bay Trump'ın avukatları üç gün daha istedi, ancak hakim taleplerini reddetti.

Dosyanın hemen ardından Bay Trump'ın sözcüsü, sosyal medya gönderisini savundu ve siyasi rakipleri hedef aldığını ve ısrar etti.

Açıklama, "The Truth" gönderisinin siyasi konuşmanın bir tanımı olduğunu söyledi ve "dürüst olmayan özel çıkar gruplarının" ve ona saldıran siyasi eylem komitelerinin yanıtı olduğunu ekledi.

Daha sonra Güney Karolina'daki bir kampanya mitinginde konuşan Bay Trump, suçlamayı "büyük bir onur nişanı" olarak gördüğünü söyledi.

Olayın, kendisi ve destekçilerini susturmak istediklerini ve tekrar Beyaz Saray'a dönerse Amerika'nın tekrar özgür olacağını, ancak Temsilciler Meclisi'ndeki katılımla suçlananların davaları hakkında not edilen sert bir çizgi olduğu tahmin ediliyor. 28 Ağustos'ta taraflardan avukatları çağırarak duruşma tarihi belirlemeyi tartışması bekleniyor.

Savcılar zaten davasının hızlı bir duruşmadan faydalanacağını söyledi.

Ancak Bay Trump'ın savunma avukatı John Lauro, ekibinin hazırlık yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söyledi. Soruşturmanın kendisi üç yıl sürdüğü için savunmanın zaman çizelgesinin "biraz saçma" olduğunu söyledi.

Bay Trump, şimdi beş yaklaşan duruşma ile karşı karşıya - sınıflandırılmış belgeler davası, susturma parası davası ve bu seçim suçlamaları dahil üç ceza davası; ve iş uygulamaları ve ona tecavüz ettiğini iddia eden bir kadının iftira davasıyla ilgili iki sivil dava.