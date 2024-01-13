Haber: Mert Osman Erman

Trump'ın 100 milyon dolarlık dava davası, gazeteyi ve Trump'ın uzak akrabası Mary Trump'ı vergi kayıtlarını elde etmek için "hain bir komplo" ile suçlamıştı.

Bir yargıç geçen yıl bunu, iddialarının "anayasal hukuk açısından başarısız olduğunu" söyleyerek reddetti.

Trump'ın mali işlerini konu alan bir dizi makale Pulitzer Ödülü kazandı.

Cuma günü, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Robert Reed, bir Demokrat, Trump'ın başarısız hukuki eylemi nedeniyle New York Times'a geri ödeme yapma talimatı verdi.

Yargıç, Trump'ın başarısız hukuki eylemi sırasında oluşan ücretleri karşılamak için 392.638 dolarlık bir miktar belirledi ve bunu davanın sunduğu "konuların karmaşıklığı" ve gazetenin avukatlarının "yetenek ve itibarı" gibi çeşitli konuları göz önüne alarak yaptı.

2018'de eski başkanın "şüpheli vergi düzenlemelerine" karıştığını iddia eden bir soruşturmayla ilgili dava, hikayeyi rapor eden üç gazeteciyi Trump'ın yeğeniyle birlikte "kişisel bir düşmanlık"ın bir parçası olarak çalışmakla suçladı. İddiaya göre, gazeteciler onu acımasızca takip ettiler ve belgeleri teslim etmeye ikna ettiler.

Yargıç Reed, Mayıs ayında davayı reddetti ve hukuki sistemin "uzun zamandır muhabirlerin yasal ve olağan haber toplama faaliyetlerine katılma hakkını" tanıdığını söyleyerek, faaliyetlerin ülkenin İlk Değişikliği'nin çekirdeğinde olduğunu belirtti; bu, ifade özgürlüğü hakkını koruyan bir anayasa maddesidir.

BBC, Trump'ın avukatıyla iletişime geçti ancak henüz bir açıklama alınamadı.