Haber: Mert Osman Erman

Duruşmanın öncesinde, suçlamayı Joe Biden'ın başkanlığı altındaki ABD'nin "yolsuzluk, skandal ve başarısızlık" kanıtı olarak nitelendirdi.

Bay Trump, gelecek yıl Beyaz Saray için kampanya yürütürken zaten iki ayrı suç davasıyla karşı karşıya.

Perşembe günkü duruşma için Washington DC'de güvenlik önlemleri artırılıyor.

Trump'a yöneltilen suçlamaların resmi olarak okunacağı federal mahkemenin dışına metal bariyerler yerleştirildi.

Benzer yapılar, 2021 yılında seçim sonucuna öfkeli olan Trump destekçilerinin isyan çıkardığı ABD Kongre binalarının etrafına da inşa edildi.

Başkanlara ve eski başkanlara koruma sağlayan Gizli Servis, merkezi Washington DC'de "kısa vadeli trafik etkileri" konusunda halkı uyardı.

Çarşamba günü, Capitol'de aktif bir silahlı saldırı ihbarıyla üç Senato ofis binasında ve büyük çaplı bir polis acil durum müdahalesinde kilitlenme yaşandı.

Alarm sırasında gazetecilere konuşan ABD Kongre Polis Şefi Tom Manger, 2.5 yıl önce isyancılara karşı mücadele eden polis gücünün aktif saldırgan tatbikatları için iyi eğitildiğini ve hazırlandığını söyledi.

Davanın içinde yer alan yargıçların korunması da iddia edildiğine göre artırıldı.

Bu, Bay Trump'ın davasına atandığından beri uyumadığını bir avukata söyleyen Bölge Yargıcı Tanya Chutkan'ı içeriyor. Avukatın "Lütfen güvende olun" dediği durumda, "Deneyeceğim" diyen Bayan Chutkan, açık mahkemede söyledi ve daha sonra şaka yaparak "kasabayı terk edebilirim, ki bu giderek iyi bir fikir gibi görünüyor" dedi. Bay Trump, 77 yaşında, Perşembe günü Washington DC'deki federal bir mahkemede yerel saatle 16:00'da (BST'de 20:00) görünecek. Suçlu değil olduğu tahmin ediliyor. Video akışı aracılığıyla uzaktan görünme seçeneği olmasına rağmen, kişisel olarak katılacağı anlaşılıyor.

Bay Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri şehri yalnızca bir kez ziyaret etti. Çarşamba akşamı binanın dışında bir kuyruk oluşmaya başlamıştı.

Truth Social platformundaki tüm büyük harfle yazılmış bir gönderide, eski başkan, New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde olduğu sırada takipçilerine teşekkür etti ve "Daha önce hiçbir konuda bu kadar destek görmedim" dedi.

Diğer gönderilerinde eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere rakip Cumhuriyetçi başkan adaylarına saldırdı.

Pence, 2024 Beyaz Saray yarışında ivme kazanmaya çalışırken, 6 Ocak 2021'de Indiana Eyalet Fuarı'ndaki bir kampanya sırasında "Görevini yaptığını" söyledi.

"Üzücü bir şekilde, başkan kaş yapayım derken göz çıkaran çılgın avukatlar grubuyla çevriliydi ve sonunda beni Anayasa'nın üstüne koymamı istemeye devam etti," dedi. "Başkan sonunda beni Anayasa'nın üstüne koymamı istedi."Bay Trump'a yönelik 45 sayfalık seçimle ilgili suçlamalar, ABD Kongre isyanına yol açan günlerdeki konuşmalarına dair Bay Pence'in tuttuğu anlık notlara dayanıyor.

Bay Trump zaten iki ayrı davada suçlanmıştır: sınıflandırılmış dosyaları yanlış yönetme ve bir porno yıldızına sus payını örtbas etmek için iş kayıtlarını sahtecilik yapma.

Georgia savcıları, bu ay içinde Bay Trump'a, o eyalette 2020 seçim sonuçlarını altüst etmeye yönelik iddialar nedeniyle suçlama getirebilir.